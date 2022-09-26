В Пскове пешеход попал под колеса автомобиля Ford Focus

13:23, 26 сентября 2022, ПАИ

ДТП с пострадашим произошло у дома №46а на улице Коммунальной в Пскове 25 сентября. 50-летний водитель автомобиля Ford Focus допустил наезд на 49-летнего пешехода на регулируемом пешеходном переходе, сообщает УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Пешеход госпитализирован в медучреждение. По словам водителям автомобиля, он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.