Поправки в Семейный кодекс о защите интересов ребёнка обсудят псковские депутаты

13:55, 26 сентября 2022, ПАИ

Вопрос о поддержке поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства, рассмотрят депутаты на сентябрьской сессии – разработанный группой парламентариев Госдумы законопроект направлен в регионы для сбора замечаний и предложений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Речь идёт о ситуации изъятия ребёнка из семьи при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, в юридической формулировке – «отобрании ребёнка». Законопроект признает этот процесс исключительной мерой защиты ребёнка и устанавливает в качестве принципа семейно-правового регулирования презумпцию добросовестности родителей.

Это означает, что государство признает всех родителей действующими в соответствии с интересами детей, пока их недобросовестность не будет установлена судом. Отобрание ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты ребенка и применяться только на основании решения суда.

Кроме того, законопроект предлагает применять временные меры защиты ребенка, в том числе, если его родители пропали без вести, оказались в больнице в бессознательном состоянии или под арестом. В таких случаях дети должны передаваться родственникам, и только если это невозможно – в специализированные учреждения.

«В таких ситуациях мы, прежде всего, должны думать о ребёнке и его психологическом состоянии, – прокомментировал законодательную инициативу вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. – Если, к сожалению, случается так, что ребёнка необходимо изымать, то согласно действующему законодательству, чтобы его могли передать не в казённое учреждение, а родственникам, установлено очень много критериев: возрастной ценз, площадь квартиры, доход и другие. Законопроект предлагает установить порядок, при котором до окончательного решения суда ребёнок мог бы находиться у близких или дальних родственников».

Игорь Дитрих выразил уверенность, что депутатский корпус выступит в поддержку либерализации соответствующих положений Семейного кодекса.

Напомним, сентябрьская сессия областного Собрания депутатов назначена на 29 сентября.