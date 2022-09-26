«Я за Россию»: американец рассказал о своем отношении к СВО

15:56, 26 сентября 2022, ПАИ

Американец Рик Болтон рассказал о своем отношении к СВО и российскому президенту. Интервью он дал при пересечении государственной границы в Псковской области. Материал поступил в редакцию Псковского агентства информации.

«Меня зовут Рик Болтон, я родился в 1972 году в Сан-Антонио в Техасе. Мои родители развелись, когда мне было 3 года, моя мама вышла замуж снова, после чего я воспитывался в Алабаме. Когда я вырос, я вел вполне простую жизнь, стал офицером полиции в Хантcвилле, штат Алабама. Работал там 17 лет, в основном занимался патрулированием с 10 вечера до 6 утра. Последние пять лет я работал детективом по кражам со взломами. Затем я встретил свою жену. Мы всегда были палестинскими христианами, мне нравилось изучать историю церкви», - рассказал о своей жизни Рик Болтон.

В 2017 году он решил принять православие, его крестили в греческой церкви. Тогда же он познакомился с российским священником, начал изучать историю христианства в России.

«После этого я решил: «Может, нам съездить в Россию?». В 2017 году мы добрались до Ярославской области, жили в Ростове, посетили Москву», - вспоминает Рик Болтон.

Через две недели семья вернулась домой. «Мы снова стали обсуждать ситуацию в Америке, как все плохо, особенно с ЛГБТ, black lives matter, работой в полиции. У меня шесть детей, и они росли в таком беспорядке», - рассказал мужчина.

Семья Рика Болтона стала серьезно думать о переезде в Россию. «У меня появился друг Фриман, он блогер, жил в России. После этого мы окончательно решили снова приехать в Россию, к мистеру Фриману и его жене. Мы прекрасно провели время и начали думать над переездом. В Америке была такая же плохая ситуация. Мы приехали в Россию в 2021 году, в октябре, жили в Люберцах, часто посещали мистера Фримена, затем переехали в Ростовскую область, где у меня есть собственность. Мне очень понравилось Золотое кольцо из-за большого количества монастырей, я стал более уверен в своей православной судьбе. Я не позволю своим детям стать частью того, что происходит на Западе», - делится Рик.

По словам мужчины, когда началась СВО, он стал изучать историю, предшествующую этому событию, спорил со своими знакомыми в Америке, что не были согласны с ним.

«Я нахожусь здесь не просто так, я вижу в России последнюю надежду для христианства, для моих детей. Я хочу, чтобы мои парни женились на девушках, я хочу, чтобы мои дочери выходили замуж за сильных мужчин из больших семей. Традиционные семейные ценности - причина, по которой я нахожусь здесь. Я знаю, что Россия защищает права людей, традиционные ценности», - продолжает рассказ Рик Болтон.

«Вы можете посмотреть мою страницу на «Фейсбуке» (входит в Meta, которая по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена), я всегда спорил и защищал интересы России. Один из моих любимых писателей - Александр Дугин, я постоянно его слушаю. Я согласен с его философией, и я против глобализации в той форме, в которой она проходит сейчас. Именно поэтому я бросил работу полицейского, чтобы приехать сюда. Я пожертвовал всем, что у меня было. Россия - это последняя надежда, я не хочу возвращаться в Штаты», - отметил Рик Болтон.

Он также прокомментировал ситуацию на Украине: «Я ничего не имею против украинцев, как и против русских. Но! То, что делали против людей в Луганске и Донецке, - неправильно. Они терроризируют обычных людей. Плохо, что в это втянуты дети, семьи и люди, что просто хотят работать и жить. Я за Россию. Я думаю, США финансирует все это. Они хотят иметь контроль, у них есть там свои куклы, я считаю, что Путин полностью прав в этой ситуации. Я не поддерживаю все то, что делает и делали Байден, Клинтон, Буши, Обама. Я видел, как это уничтожает мою страну».

Рик Болтон также высказал мнение о президенте России Владимире Путине: «Я люблю Путина. Он лучший президент, что когда-либо был. Путин - мой президент. У него есть характер. Байден - старый человек, просто кукла».