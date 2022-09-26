Количество экскурсий в нацпарк «Себежский» увеличилось в разы – Надежда Подоплекина

14:49, 26 сентября 2022, ПАИ

Количество экскурсий в нацпарк «Себежский» и заказник «Ремдовский» увеличилось в разы, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор Надежда Подоплекина.

По ее словам, был период, когда количество экскурсий в день доходило до 17. «Шесть троп мы оборудовали бесплатными аудиогидами, они озвучены ведущими актерами московских театров», - уточнила Надежда Подоплекина.

Спикер отметила, что идет активное сотрудничество с МГУ. «Приезжают ихтиологи, проводят исследования, также сотрудники ведущих вузов проводят занятия для абитуриентов и школьников», - рассказала Надежда Подоплекина.