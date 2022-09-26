Классная доска упала на учителя в псковской школе
Классная доска упала на учителя в псковской школе. Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, в средней общеобразовательной школе №47 во время урока в 1 классе сорвалась доска. Причиной стала поломка креплений.
Учитель начальных классов Анастасия Баранова в момент падения доски попыталась ее удержать и получила ушиб плеча. Учителя доставили в травмпункт, затем она получила направление на приём к хирургу в поликлинику. В настоящее время состояние здоровья преподавателя оценивается как удовлетворительное.
Псковское агентство информации обратилось с вопросами о ситуации к директору школы Ивану Шагину, но он отказался от комментариев.
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