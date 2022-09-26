Классная доска упала на учителя в псковской школе

15:01, 26 сентября 2022, ПАИ

Классная доска упала на учителя в псковской школе. Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, в средней общеобразовательной школе №47 во время урока в 1 классе сорвалась доска. Причиной стала поломка креплений.

Учитель начальных классов Анастасия Баранова в момент падения доски попыталась ее удержать и получила ушиб плеча. Учителя доставили в травмпункт, затем она получила направление на приём к хирургу в поликлинику. В настоящее время состояние здоровья преподавателя оценивается как удовлетворительное.

Псковское агентство информации обратилось с вопросами о ситуации к директору школы Ивану Шагину, но он отказался от комментариев.