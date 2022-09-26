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Культура

Реставраторы исправят дефекты на федеральном памятнике в Псковской области

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Специалисты реставрационной компании «Анфилада» приступили к исправлению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации одного из ярких памятников псковской архитектурной школы – церкви Успения в селе Мелетово. Об этом сообщает пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Предварительно региональный комитет по охране культурного наследия выдал разрешение на проведение этих работ. Реставрационная компания планирует их завершить до конца сентября 2022 года.

«Специалисты приведут в надлежащий вид нижние части стен памятника, исправят неплотное примыкание кровельного покрытия жертвенника к четверику, натяжение растяжек купольного креста, приведут в порядок прилегающую к храму территорию, – рассказала старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Ирина Мельникова. – По инициативе компании будут выполнены незначительные работы по фасадам церкви».

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