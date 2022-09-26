Первенство города по мини-футболу среди школьников прошло в Пскове

16:11, 26 сентября 2022, ПАИ

Первенство города по мини-футболу среди общеобразовательных школ в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» прошло в Пскове с 19 по 23 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В соревновании приняли участие 10 команд - 7 команд юношей и 3 команды девушек 2007-2008 года рождения.

По результатам соревнований победителем среди юношей стала команда Псковского педагогического комплекса, второе место завоевали ребята из Многопрофильного правового лицея № 8, а на третьем месте – команда школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина.

Среди девушек первое место заняла команда из Псковского педагогического комплекса, второй стала команда Многопрофильного правового лицея № 8. Третье место заняли девушки из Естественно-математического лицея № 20.