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Общество

Мобилизованные россияне получат нотариальную помощь на льготных условиях

Фото: пресс-служба ФНП России

Правление Федеральной нотариальной палаты России приняло решение о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий. Об этом сообщает пресс-служба ФНП.

Такие люди будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера. Также нотариат создает условия для того, чтобы мобилизованные граждане могли быстро, без очереди и даже в выходные дни совершить необходимые нотариальные действия. Тем самым нотариат расширяет условия для оперативного обеспечения доступной квалифицированной юридической помощью граждан, которым она необходима, говорится в сообщении.

Действующая с сегодняшнего дня льгота распространяется на нотариальные действия, которые в первую очередь могут потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы. Это удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок и т. п., выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других. Воспользоваться льготой имеют право люди, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года.

В качестве дополнительной меры поддержки мобилизованных граждан, нуждающихся в срочном оформлении тех или иных документов, Федеральная нотариальная палата также выступила с инициативой об организации в регионах «дежурных нотариальных контор». Предполагается, что такие конторы будут работать в том числе и в выходные дни. При этом граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата. Перечень «дежурных нотариальных контор» в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ. Информацию с их адресами, а также режимом работы можно будет найти на официальных сайтах региональных нотариальных палат.

Напомним, что нотариат регулярно предоставляет за свой счет льготы различным категориям граждан, тем более с учетом различных социально-экономических ситуаций. Так, с этого года традиционный перечень нотариальных льгот пополнила мера об освобождении беженцев из ДНР, ЛНР и различных областей Украины от платы за услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями, отметили в ФНП.

На 20 сентября нотариусы совершили свыше 205 тысяч нотариальных действий для таких людей в 65 субъектах РФ, предоставив льготы на сумму более 96 миллионов рублей. Федеральная нотариальная палата выплачивает нотариусам компенсацию за предоставленные льготы из собственных средств, которые формируются из членских взносов нотариусов, тем самым в финансировании предоставления льгот участвуют все нотариусы страны.

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