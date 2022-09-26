Французскую муку запретили ввозить через Псковскую область

16:31, 26 сентября 2022, ПАИ

Управление Россельхознадзора запретило импорт муки через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Запрещён ввоз 2 тонн пшеничной муки из Франции. Груз следовал автомобильным транспортом в адрес получателя, зарегистрированного в Московской области.

В ходе проведения контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки было установлено, что мука не соответствует требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В протоколах испытаний к декларации о соответствии отсутствовали сведения о проведении лабораторных испытаний на показатель - ГМО.