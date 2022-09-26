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Общество

«Замуж за сильных мужчин»: зачем американская семья переехала в Россию

Я хочу, чтобы мои парни женились на девушках, я хочу, чтобы мои дочери выходили замуж за сильных мужчин из больших семей, сказал американец Рик Болтон в интервью при пересечении государственной границы в Псковской области. Материал имеется в распоряжении Псковского агентства информации.  

«Я вижу в России последнюю надежду для христианства, для моих детей. Традиционные семейные ценности - причина, по которой я нахожусь здесь. Я знаю, что Россия защищает права людей, традиционные ценности», - отметил Рик Болтон. 

Мужчина рассказал, что в 2021 году его семья временно приехала в Россию, но в планах - переехать на постоянное место жительства. 

«В Америке все плохо, особенно с ЛГБТ, black lives matter, работой в полиции. У меня шесть детей, и они росли в таком беспорядке. Я не позволю своим детям стать частью того, что происходит на Западе», - рассказал мужчина.

Рик Болтон отметил, что ему близка политика президента России и он поддерживает проведение спецоперации на Украине.

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