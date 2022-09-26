Визит-центр для посетителей заповедных мест откроют в Пскове

16:25, 26 сентября 2022, ПАИ

Визит-центр для гостей, посещающих охраняемые и заповедные места Псковской области, планируют создать в Пскове. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала директор национального парка «Себежский» и государственного природного заказника «Ремдовский» Надежда Подоплекина.

По ее словам, такая площадка станет отличным местом для знакомства с Псковской областью не только туристов, но и местных жителей, которым всегда нужно помнить историю родного края.

Для этого в визит-центре планируют предоставлять информацию обо всех охраняемых территориях Псковской области.