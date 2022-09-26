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Культура

Псковский музей-заповедник вошел в содружество «Кремли России»

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие во всероссийском форуме «Кремли России. История. Реставрация. Музеефикация» в Нижнем Новгороде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Важно, что форум положил начало созданию содружества «Кремли России», деятельность которого будет направлена на расширение возможностей сотрудничества между музеями-кремлями Российской Федерации», - отметили в музее. В подписании соответствующего протокола приняли участие представители Нижегородского, Астраханского, Верхотурского, Новгородского, Псковского, Ростовско-Ярославского, Рязанского музеев-заповедников, а также других музейных объединений и организаций.

Для Псковского музея-заповедника соглашение открывает новые возможности для более плотного и открытого общения с другими музеями, которое будет выстраиваться посредством прямого взаимодействия между представителями музеев. Предполагается и совместная экспозиционно-выставочная деятельность, а также проведение общих акций и прочих мероприятий.

«Это содружество должно стать особой площадкой для коммуникации, обмена накопленным опытом, проблемами, а также для поиска путей решения этих проблем», — поделился руководитель «Центра музейной педагогики» Псковского музея-заповедника Алексей Голубев.

К соглашению могут присоединиться все федеральные, региональные, муниципальные и частные музеи, находящиеся на территориях исторических крепостей или имеющие здесь филиалы. В дальнейшем будет создана постоянно действующая организация –  ассоциация «Кремли России».

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