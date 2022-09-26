Себежский нацпарк выпустит детские книги в необычном формате

16:51, 26 сентября 2022, ПАИ



Фото: Себежский заповедник



Фото: Себежский заповедник



Фото: Себежский заповедник



Фото: Себежский заповедник



Фото: Себежский заповедник



Фото: Себежский заповедник











Три новые книги для детей выпустит национальный парк «Себежский». Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала директор национального парка «Себежский» и государственного природного заказника «Ремдовский» Надежда Подоплекина.

Из этих книг дети узнают о важности сохранения природы, о том, как трудятся работники национального парка, и для чего нужно оберегать окружающий нас мир. Сами книги будут формата Activity book. Все книги будут сопровождаться красочными иллюстрациями от московского художника.

Одно из трех изданий уже отдано в печать и готовится к выпуску. Книга посвящена проблеме лесных пожаров и расскажет, как предотвратить возгорание и что нужно делать, если пожар уже начался.