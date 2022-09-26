Девочки-подростки смогли сбежать из автомобиля неадекватного таксиста в Пскове

16:42, 26 сентября 2022, ПАИ

ДТП произошло на Рижском шоссе в Пскове, у поворота на деревню Уграда. Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим наездом на дорожный знак.

В результате ДТП пострадали две 15-летние пассажирки, от госпитализации они отказались. Водитель автомобиля в неадекватном состоянии доставлен в медучреждение.

По словам участников ДТП, две девочки после тренировки хотели вернуться домой на такси. Прибывший таксист должен был их доставить на улицу Рокоссовского, но он свернул с маршрута и продолжил движение в строну выезда из города, неоднократно выезжая на встречную полосу. Девочки стали говорить, что водитель двигается в неправильном направлении, но водитель на просьбы подростков не реагировал. Пассажирки начали паниковать и кричать. Чуть позже, по ходу движения водитель попал в ДТП, и только тогда подростки смогли выбежать из машины.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники пожарной охраны и ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.