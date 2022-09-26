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Студент МГУ заступился за патриотичного третьекурсника и стал жертвой нападения

Фото: Telegram-канал «Redovka»

Нападение на студента МГУ, публично заступившегося за третьекурсника Степана Антропова, которого затравили за патриотическую позицию, произошло у факультета сегодня, 26 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Redovka».

«Марк Лужковский, студент выпускного курса бакалавриата факультета журналистики МГУ, вчера публично заступился за Степана Антропова, учащегося на курс младше, — юноша собрался добровольным военкором в Донбасс и сфотографировался с флагом ЛНР на парадной лестнице факультета, за что был затравлен своими однокурсниками», - говорится в сообщении.

Сегодня неизвестные совершили на него нападение прямо во дворе учебного заведения. По словам самого Марка Лужковского, от него требовали извинений за пост в поддержку Степана Антропова, что он делать отказался.

Декан факультета Елена Вартанова отмечает, что поведение студентов в отношении патриотичного однокурсника недопустимо и что по ситуации с Антроповым будут проводить разбирательство. На скандал с нападением на Марка Лужковского факультет пока не отреагировал.

«Не могу пройти мимо истории со студентом журфака МГУ Степаном Антроповым. Он пришел в майке Z в университет, ездил в Донбасс военкором, да и вообще любит Родину, уважает людей, адекватный пацан. И вот ему прилетело от сокурсников и других студентов. Ну они там показали все свое воспитание, ум и объективность», - прокомментировала ситуацию журналистка Анастасия Кашеварова в своём Telegram-канале.

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