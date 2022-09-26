Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце сентября

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

27 сентября санитарный день запланирован на следующих объектах: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза); Приказная палата Псковского кремля; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской.

28 сентября – санитарный день в музейном комплексе «Двор Постникова», 29 сентября – в музейном комплексе «Варлаамовский угол».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 сентября 2022

«Школа сохранения памяти» открылась в рамках псковского форума «Истоки»
26 сентября 2022

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце сентября
26 сентября 2022

Себежский нацпарк выпустит детские книги в необычном формате
26 сентября 2022

Lo-Fest. Часть 2
26 сентября 2022

Lo-Fest. Часть 1
26 сентября 2022

«Дядя Ваня» завершит Пушкинский театральный фестиваль 26 сентября

25 сентября 2022

Тайник с оружием и письмами русского писателя нашли под Петербургом
25 сентября 2022

В Псково-Печерском монастыре прошло вечернее богослужение пасхальным чином

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...