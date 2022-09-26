Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце сентября

16:52, 26 сентября 2022, ПАИ

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

27 сентября санитарный день запланирован на следующих объектах: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза); Приказная палата Псковского кремля; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской.

28 сентября – санитарный день в музейном комплексе «Двор Постникова», 29 сентября – в музейном комплексе «Варлаамовский угол».