В центре Пскова откроется выставка к 10-летию «Серебряного ожерелья России»

17:09, 26 сентября 2022, ПАИ

Торжественное открытие выставки, посвященной 10-летию проекта «Серебряное ожерелье России», состоится в Пскове 27 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В период с 27 сентября 2022 по 1 марта 2023 года жители и гости Псковской области смогут познакомиться с основными достопримечательностями регионов «Серебряного ожерелья», узнать об истории и культуре регионов, насладиться прекрасными видами Северо-Запада России», — говорится в сообщении. Выставка расположилась в самом центре Пскова на улице Пушкина, создана совместно с главным организатором — туристскими информационными центрами регионов Северо-Западного федерального округа.

«Серебряное ожерелье России» — межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

9 сентября 2022 года проекту исполнилось 10 лет. «Серебряное ожерелье» объединяет 11 субъектов, входящих в состав СЗФО: Псковскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую, Ленинградскую области, Санкт-Петербург, Республику Карелию, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

«За десять лет реализации проекта «Серебряное ожерелье России» многое сделано, в округе расширилась сеть туристских маршрутов, к культурно-историческим экскурсионным программам добавляются новые точки притяжения», — подчеркнула заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.