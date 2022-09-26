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«Школа сохранения памяти» открылась в рамках псковского форума «Истоки»

«Школа сохранения памяти» открылась в рамках Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в паломническом центре Псково-Печерского монастыря сегодня, 26 сентября. Партнёром заезда стал Музей Победы.

Студенты по историческим специальностям, молодые сотрудники школьных и краеведческих музеев из России, Луганской и Донецкой народных республик посетят лекции, семинары, тренинги, а также поработают над своими проектами.

В церемонии открытия принимают участие заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, директор Музея Победы Александр Школьник, заместитель руководителя Роспатриотцентра Иван Радько и другие гости.

«Я не сомневаюсь, что вы проведёте время здесь с большой пользой, потому что найдёте ответы на самые волнующие вопросы, найдёте истину там, где она сегодня необходима, и, самое главное, поможете найти нам сегодня вместе те самые современные формы, которые мы используем для того, чтобы работать с молодёжью», - обратилась к участникам Вера Емельянова.

Заезд «Школа сохранения памяти» продлится до 1 октября. В программе запланированы экскурсии к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве и в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, встречи с медийными личностями, обмен опытом и другие активности.

Отметим, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках программы «Роспатриот», Российские студенческие отряды, правительство Псковской области, Псково-Печерский мужской монастырь.

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