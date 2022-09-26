Двух пьяных водителей остановили полицейские на Инженерной в Пскове

17:55, 26 сентября 2022, ПАИ

Нетрезвых водителей-рецидивистов остановила полиция в Пскове, Великих Луках, Пыталово и Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Пскове 24 сентября у дома на улице Инженерной сотрудники ДПС остановили для проверки водителя BMW. Выяснилось, что мужчина 1977 года рождения находился в нетрезвом состоянии. На этой же улице в Пскове 25 сентября стражи правопорядка остановили Mitsubishi, за рулем которого был нетрезвый 52-летний пскович.

В Великих Луках 25 сентября по улице 3-й Ударной Армии на Mitsubishi следовала жительница Великолукского района с признаками алкогольного опьянения.

А в деревне Новая Уситва Палкинского района 24 сентября на автомобиле Mazda ехал 40-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Еще один нетрезвый водитель 1978 года рождения на автомашине Audi был выявлен в городе Пыталово. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.