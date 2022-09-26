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Общество

Новую региональную памятную дату предлагают установить в Псковской области

Законодательную инициативу губернатора Михаила Ведерникова об установлении в Псковской области Дня памяти жителей сожжённых деревень рассмотрит комитет по законодательству, а затем весь депутатский корпус на сентябрьской сессии Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Необходимость закрепления на законодательном уровне отдельной памятной даты в знак уважения к памяти жителей деревень, заживо сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями в годы войны, обоснована в пояснительной записке к законопроекту историческими примерами и свидетельствами.

На оккупированной территории захватчики масштабно осуществляли тактику «выжженной земли» – в области было уничтожено более 71 000 мирных жителей, деревни сжигали вместе со всем населением. Это более трети современного сельского населения региона.

«Более 5 тысяч деревень было сожжено в Псковской области во время войны, только лишь каждая пятая деревня смогла восстановиться. Этот ужас совершили нацисты и их пособники», - прокомментировал инициативу председатель парламентского комитета по законодательству Алексей Севастьянов. Депутат назвал законопроект своевременным, но выразил сожаление, что это не было сделано раньше.

«Были проведены расследования, преступники известны пофамильно», - обратил внимание Алексей Севастьянов и напомнил о страшной трагедии деревни Ланёва Гора, где 22 октября 1943 года каратели эстонского полицейского батальона расстреляли и сожгли детей, стариков и женщин. Этот день предложено сделать региональной памятной датой.

«Сегодня мы видим, что творится на Украине, и зачастую это тот же почерк. Мы не имеем права забывать об этих событиях, сколько бы ни прошло времени, должны рассказывать о них детям и внукам, чётко и ясно давать характеристику таким действиям, сопоставлять, называть своими именами», - добавил Алексей Севастьянов, комментируя законопроект.

В числе мероприятий, приуроченных к региональной дате, возможны акции и памятные встречи, организация работы школьных музеев, исследовательская деятельность учащихся по уточнению количества сожжённых деревень в муниципалитетах, проведение уроков памяти с организацией экскурсий на места уничтоженных населённых пунктов, создание интерактивной карты и организация выставочной экспозиции. В случае установления памятной даты расходы на проведение мероприятий могут быть профинансированы в рамках госпрограмм «Укрепление общероссийской гражданской идентичности» и «Реализация государственной национальной политики на территории области».

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