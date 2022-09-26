Псковский спортсмен завоевал две медали на соревнованиях по велоспорту

18:01, 26 сентября 2022, ПАИ

Двое воспитанников и два тренера Псковской спортивной школы «Надежда» приняли участие в кубке Псковской области по велосипедному спорту, посвященном памяти велопутешественника Глеба Травина, который проходил с 24 по 25 сентября в городе Печоры и в поселке Палкино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова.

По результатам турнира Павел Продченко занял второе место в групповой гонке среди юношей 2006-2007 годов рождения. Спортсмен преодолел 26,4 километра. Гонка проходила в городе Печоры. Павел также стал вторым в групповой гонке среди юношей 2006-2007 годов рождения на дистанции в 60 км в поселке Палкино.

Тренирует спортсмена Сергей Гусихин.