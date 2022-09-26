В Новосокольниках сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя

23:43, 26 сентября 2022, ПАИ

25 сентября 2022 года в 21:20 на улице Советской города Новосокольники сотрудниками ГИБДД был задержан молодой человек 2005 года рождения, управляющий автомашиной «Форд-Фьюжен» в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила газета «Восход».

В отношении гражданина был составлен материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей не садится за руль в нетрезвом виде: можно стать виновником ДТП, в котором пострадают или погибнут другие участники дорожного движения, в том числе и дети.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» с 1 января 2022 года по настоящее время к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечены 44 водителя. К уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ привлечено девять водителей.