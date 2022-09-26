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Общество

В соцсетях разоблачили ещё один фейк о мобилизации в России

В соцсетях разоблачили ещё один фейк о мобилизации в России. Фото: «ВКонтакте»

В соцсетях и западных СМИ распространяют фото, на котором якобы мобилизованные российские солдаты экипируются винтовками Мосина, сообщает антифейковый паблик «Лапша». Напомним, что «Мосинку» приняли на вооружение Русской императорской армии в 1891 году.

Это фейк. Старое фото взяли с сайта «Фонтанки». 9 апреля 2020 года издание сообщало, что, несмотря на пандемию и самоизоляцию горожан, курсанты Военно-медицинской академии продолжают подготовку к параду в честь Дня Победы. Корреспондент издания заснял марширующих студентов с номерами на груди и винтовками Мосина за плечами.

На деревьях ещё нет листвы, поскольку была ранняя весна.

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