В Псковской области работают участки для голосования на референдуме о вхождении юго-востока Украины в состав России

20:10, 26 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области работают участки для голосования на референдуме для избирателей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вынуждены были уехать и сейчас находятся в нашем регионе, сообщает телеканал «Первый Псковский».

На выездное голосование о вхождении ЛДНР в состав России пришли порядка 50 человек. Шли как семьями, так и поодиночке.

«Мы не первый раз участвуем в референдуме, мы участвовали, если не ошибаюсь, 11 или 12 мая 2014 года, но так всё оказалось нелегитимно, что ли. Мы за то, чтобы присоединиться к России. Это наше, родное, близкое, много родственников в России, поэтому даже как-то не вставал вопрос выбора, за кого голосовать», – рассказала пришедшая на участок Людмила Самоделко.

Людмила Самоделко, чтобы спастись от обстрелов, вынуждена была покинуть Мариуполь около семи месяцев назад. Она сих пор переживает о родном городе. Поэтому выбор его будущего считает своим гражданским долгом. И она такая не одна.

К тому, кто в силу здоровья или по иным причинам не смог прийти проголосовать самостоятельно, комиссия приходила сама. Последний день исторического голосования состоится завтра, но уже сегодня референдум о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России признан состоявшимся, так как общая явка превысила необходимый порог – 50 %.