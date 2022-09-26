Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области работают участки для голосования на референдуме о вхождении юго-востока Украины в состав России

Участки работают для украинцев, вынужденных уехать. Фото: ПАИ

В Псковской области работают участки для голосования на референдуме для избирателей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вынуждены были уехать и сейчас находятся в нашем регионе, сообщает телеканал «Первый Псковский».

На выездное голосование о вхождении ЛДНР в состав России пришли порядка 50 человек. Шли как семьями, так и поодиночке. 

«Мы не первый раз участвуем в референдуме, мы участвовали, если не ошибаюсь, 11 или 12 мая 2014 года, но так всё оказалось нелегитимно, что ли. Мы за то, чтобы присоединиться к России. Это наше, родное, близкое, много родственников в России, поэтому даже как-то не вставал вопрос выбора, за кого голосовать», – рассказала пришедшая на участок Людмила Самоделко.

Людмила Самоделко, чтобы спастись от обстрелов, вынуждена была покинуть Мариуполь около семи месяцев назад. Она сих пор переживает о родном городе. Поэтому выбор его будущего считает своим гражданским долгом. И она такая не одна.

К тому, кто в силу здоровья или по иным причинам не смог прийти проголосовать самостоятельно, комиссия приходила сама. Последний день исторического голосования состоится завтра, но уже сегодня референдум о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России признан состоявшимся, так как общая явка превысила необходимый порог – 50 %.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 сентября 2022

Не менее 195 тысяч рублей в месяц будут получать мобилизованные граждане России
26 сентября 2022

В Псковской области работают участки для голосования на референдуме о вхождении юго-востока Украины в состав России
26 сентября 2022

В соцсетях разоблачили ещё один фейк о мобилизации в России
26 сентября 2022

О льготах и выплатах для мобилизованных рассказал кол-центр «122»
26 сентября 2022

Повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручать круглосуточно

26 сентября 2022

Новую региональную памятную дату предлагают установить в Псковской области
26 сентября 2022

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждёт псковичей на следующей неделе
26 сентября 2022

«Школа сохранения памяти» открылась в рамках псковского форума «Истоки»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...