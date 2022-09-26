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Завершился IV открытый чемпионат по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области

Завершился IV открытый чемпионат по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области. Фото: Telegram

Завершился уже традиционный IV открытый чемпионат по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона.

«С коллегами-организаторами долго думали, стоит ли его проводить в текущих непростых условиях. Но пришли к однозначному выводу, что стоит. Это практически единственное мероприятие нашего региона, где сотрудникам спецподразделений можно повысить навыки тактической и практической стрельбы, закрепить уникальный опыт работы в команде.

Программу скорректировали. Сократили число команд любителей и сделали упор на специализированные структуры и Юнармию. 13 команд показали свои навыки в тактической стрельбе, 10 – в практической», – написал Михаил Ведерников.

36 команд юнармейцев продемонстрировали свой уровень спортивной подготовки. Молодёжь, к слову, показала блестящие результаты в дисциплинах «пулевая стрельба из мелкокалиберной винтовки», «военизированная эстафета», «практическая стрельба из пневматического пистолета». 

«Ребята – большие молодцы, нашим защитникам растёт достойная смена. Будем развивать этот формат и дальше», – подытожил губернатор Псковской области.

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