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Жилконтора

Мобилизованных граждан и членов их семей освободят от пеней за ЖКХ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал ко второму чтению поправку, согласно которой мобилизованные граждане, а также члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил ТАСС.

«Рекомендовать Госдуме принять во втором чтении проект «О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Одобрить таблицу поправок, рекомендованных комитетом к принятию», – указано в заключении комитета, опубликованном в думской электронной базе в понедельник.

В тексте поправок указано, что мобилизованные граждане РФ, а также члены их семей до прекращения действия контракта службы освобождаются от начисления пеней в случае «несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Законопроект планируется рассмотреть во вторник, 27 сентября, во втором чтении.

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