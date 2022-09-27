Пскович нападал на водителей большегрузов в Новгородской области

08:03, 27 сентября 2022, ПАИ

Пскович нападал на водителей большегрузов в Новгородской области. Как сообщает российский информационный портал «Провинция.ру», в октябре 2019 года мужчина неоднократно приезжал из Псковской области в Чудовский район Новгородской области, где на АЗС выслеживал водителей большегрузов.

Он объяснял, что якобы является представителем криминальных кругов, контролирующих федеральную трассу М-10. За возможность беспрепятственного проезда водители должны были ему заплатить, а также передать часть перевозимого ими груза. Для устрашения грузоперевозчиков обвиняемый демонстрировал пневматический пистолет.

Потерпевшими по уголовному делу проходят трое иногородних водителей-грузоперевозчиков. Сумма причинённого им ущерба составила 7 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали сотрудники органов внутренних дел Псковской области за совершение ряда других преступлений на территории региона. Чудовский районный суд назначит мужчине наказание после рассмотрения уголовного дела.

Отметим, что в июне прошлого года мужчина был признан виновным в совершении 9 эпизодов вымогательств денежных средств в общей сумме около 4 миллионов рублей. Часть этих преступлений была совершена в отношении предпринимателей, которых тот принуждал платить деньги под угрозой физической расправы и уничтожения имущества. За это потерпевшим было обещано покровительство и оказание помощи в разрешении спорных вопросов по бизнесу. Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.