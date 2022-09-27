Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович нападал на водителей большегрузов в Новгородской области

Пскович нападал на водителей большегрузов в Новгородской области. Как сообщает российский информационный портал «Провинция.ру», в октябре 2019 года мужчина неоднократно приезжал из Псковской области в Чудовский район Новгородской области, где на АЗС выслеживал водителей большегрузов.

Фото: портал «Регион онлайн»

Он объяснял, что якобы является представителем криминальных кругов, контролирующих федеральную трассу М-10. За возможность беспрепятственного проезда водители должны были ему заплатить, а также передать часть перевозимого ими груза. Для устрашения грузоперевозчиков обвиняемый демонстрировал пневматический пистолет. 

Потерпевшими по уголовному делу проходят трое иногородних водителей-грузоперевозчиков. Сумма причинённого им ущерба составила 7 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали сотрудники органов внутренних дел Псковской области за совершение ряда других преступлений на территории региона. Чудовский районный суд назначит мужчине наказание после рассмотрения уголовного дела.

Отметим, что в июне прошлого года мужчина был признан виновным в совершении 9 эпизодов вымогательств денежных средств в общей сумме около 4 миллионов рублей. Часть этих преступлений была совершена в отношении предпринимателей, которых тот принуждал платить деньги под угрозой физической расправы и уничтожения имущества. За это потерпевшим было обещано покровительство и оказание помощи в разрешении спорных вопросов по бизнесу. Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 сентября 2022

14-летний велосипедист пострадал в ДТП в Пскове
27 сентября 2022

Жителя Дедовичского района осудят за избиение сожительницы
27 сентября 2022

Пскович нападал на водителей большегрузов в Новгородской области
26 сентября 2022

В Новосокольниках сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя
26 сентября 2022

В Пскове рассмотрели дело о бытовом убийстве

26 сентября 2022

Студент МГУ заступился за патриотичного третьекурсника и стал жертвой нападения
26 сентября 2022

Девочки-подростки смогли сбежать из автомобиля неадекватного таксиста в Пскове
26 сентября 2022

Классная доска упала на учителя в псковской школе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...