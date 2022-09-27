Зарегистрирован товарный знак «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания»

09:11, 27 сентября 2022, ПАИ

Зарегистрирован товарный знак «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания». Об этом сообщил в Telegram-канале глава Великих Лук Николай Козловский.

«С 1996 года в начале июня в небо над Великими Луками поднимаются десятки разноцветных воздушных шаров, что уже стало визитной карточкой нашего города и его неотъемлемой частью. Более того, Великие Луки являются ещё и «кузницей пилотов». Ежегодно в Великолукском учебном центре постигают искусство пилотирования десятки людей, желающих стать пилотами аэростатов», - отметил Николай Козловский.

Он поздравил великолучан с этим знаменательным событием.