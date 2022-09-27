Минтранс попросил для авиаторов отсрочку от частичной мобилизации

10:26, 27 сентября 2022, ПАИ

Минтранс России попросил Минобороны включить в бронь от частичной мобилизации (речь об отсрочке от призыва) ведущих специалистов гражданской авиации — пилотов и инженеров. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, близких к Министерству транспорта.

По словам источника, Минобороны уже дало принципиальное согласие на эту отсрочку. Организациям гражданской авиации поручено подготовить перечни профессий и списки сотрудников, не подлежащих призыву по частичной мобилизации, уточнил источник издания. По его словам, отсрочку смогут получить пилоты и технические специалисты, но не, например, бортпроводники.

Профильная авиационная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ранее попросила Минтранс распространить отсрочку от призыва на всех сотрудников системообразующих организаций авиации, авиаремонта и авиапрома. Письмо с такой просьбой направили в министерство 23 сентября. В АЭВТ указали, что закон «О воинской обязанности...» и так устанавливает категории граждан, не подлежащих призыву на военные сборы, — к ним относятся и летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта.