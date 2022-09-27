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Общество

«20 главных событий России за 20 лет»: цифровизация жизни

Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Мы привыкли жить, не выпуская из рук мобильного телефона. В смартфоне у нас все: работа, почта, новости, общение с родными и близкими, покупки, банк и многое другое. Российское государство, как и граждане, давно освоило цифровой мир. Уже больше двадцати лет в стране развиваются цифровые сервисы, которые позволяют получить доступ к государственным услугам, информации и сервисам удаленно без визитов в учреждения и очередей.

Так, самый известный в стране сервис – это портал госуслуг. Здесь можно получить доступ к огромному количеству сервисов, получить массу справок, подать заявления, записаться на прием и многое другое. Вот только краткий список услуг: можно заказать оформление паспорта гражданина или загранпаспорта, записаться на прием к врачу, узнать о штрафах ГИБДД, получить информацию о налогах, заказать справку о судимости, оплатить услуги ЖКХ, записать ребенка в детский сад или школу, подать налоговую декларацию и многое другое. Сайт ГИБДД – полезный сервис для автомобилистов. Здесь можно не только проверить наличие штрафов, но и проверить собственников авто, историю владения, а также подавать заявления на регистрацию и другие операции с вашим авто.

Сайт налоговой службы полезен как для граждан, так и для бизнеса. Здесь можно узнать о долгах, оплатить их, подать заявления на вычет и многое другое. Кроме того, предприниматели могут проверить своих потенциальных партнеров, действительно ли они ведут бизнес и все ли с ним в порядке.

Росреестр – ключевой сервис в сфере недвижимости. Через него можно узнать о собственниках земельных участков, домов или квартир. Такую проверку можно сделать самостоятельно перед покупкой жилья, чтобы убедиться в честности продавца. Кроме того, здесь размещена публичная кадастровая карта, которая позволяет видеть границы своего или соседних земельных участков, узнать кадастровую стоимость земли, из которой рассчитываются налоги.

Еще один важный сервис – это реестр залогов. Здесь можно проверить автомобиль перед покупкой с рук. Похожий сервис – реестр доверенностей, важный для получения информации об участниках судебных процессов.

Федеральный реестр сведений о банкротстве позволяет проверить компании, предпринимателей и обычных людей на предмет финансовой несостоятельности. А вестник госрегистрации дает возможность оперативно узнавать о ликвидации или реорганизации своих контрагентов. Похожие возможности дает сайт судебных приставов, здесь можно узнать как о собственных долгах, так и об исполнительных производствах в отношении других людей. Это важно, если вы собираетесь вести с ними дела.

Кроме того, в нашей стране можно следить за судебными процессами. Для этого созданы два сервиса: картотека дел арбитражных судов и система ГАС «Правосудие», где отражается информация о судах общей юрисдикции. Картотека арбитражных дел позволяет не только следить за процессами, но и участникам тяжб облегчает подачу в суд документов, а также выгрузку материалов дел.

Система ГАС «Выборы» позволяет следить за ходом избирательных кампаний: получать необходимые данные о кандидатах, а также видеть все результаты выборов на любом из избирательных участков.

Такое проникновение цифровых технологий в госсистему делает общение граждан с государственными органами более быстрым и комфортным.

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