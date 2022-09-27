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Городской этап «Зарницы-2022» пройдет в Пскове

Городской этап спортивно-оборонной игры «Зарница-2022» пройдет в Пскове на базе стрелкового комплекса МБУ ДО Центр «Патриот» и лицея № 4 в Пскове с 27 по 29 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Игра будет проводиться среди образовательных учреждений города Пскова. К участию приглашаются ученики 9-11 классов. 

«Зарница» пройдет в несколько этапов. Участники должны будут показать навыки строевой и физической подготовки, стрельбы, а также продемонстрировать знания в медицине, истории и тактике.

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