Городской этап «Зарницы-2022» пройдет в Пскове
Городской этап спортивно-оборонной игры «Зарница-2022» пройдет в Пскове на базе стрелкового комплекса МБУ ДО Центр «Патриот» и лицея № 4 в Пскове с 27 по 29 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.
Игра будет проводиться среди образовательных учреждений города Пскова. К участию приглашаются ученики 9-11 классов.
«Зарница» пройдет в несколько этапов. Участники должны будут показать навыки строевой и физической подготовки, стрельбы, а также продемонстрировать знания в медицине, истории и тактике.
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