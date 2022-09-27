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Круглый стол «Как сберечь здоровье, занимаясь физкультурой и спортом» проходит в медиацентре ПАИ

Круглый стол на тему «Как сберечь здоровье, занимаясь физкультурой и спортом» проходит в медиацентре Псковского агентства информации 27 сентября. 

В ходе круглого стола спикеры обсудят следующие вопросы:
1. Какие группы здоровья детей выделяются и для чего?
2. Как региональная система образования работает с детьми различных физкультурных групп?
3. Спортивная и физкультурная нагрузка у взрослых: как не навредить своему здоровью?

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