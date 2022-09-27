Круглый стол «Как сберечь здоровье, занимаясь физкультурой и спортом» проходит в медиацентре ПАИ

12:07, 27 сентября 2022, ПАИ

Круглый стол на тему «Как сберечь здоровье, занимаясь физкультурой и спортом» проходит в медиацентре Псковского агентства информации 27 сентября.

В ходе круглого стола спикеры обсудят следующие вопросы:

1. Какие группы здоровья детей выделяются и для чего?

2. Как региональная система образования работает с детьми различных физкультурных групп?

3. Спортивная и физкультурная нагрузка у взрослых: как не навредить своему здоровью?