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Культура

Джазовый диктант организуют для псковичей 2 октября

Фото: пресс-центре Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Джазовый диктант состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке 2 октября в 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Приходим в научную библиотеку с настроенным слухом и пытаемся записать проигрываемую мелодию нотными знаками. Обещаем, двоек не будет! Диктанты простые и одноголосные. А хотите, вообще не будет оценок. Зато вы получите от Всеобщего музыкального диктанта сертификат на память», — отметили организаторы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Также в библиотеке отметили, что состоится открытая лекция заслуженного деятеля искусств Псковской области Аркадия Галковского в честь 100-летия российского джаза. Он проведет ее в колледже исскуств 5 октября в 17:00. Вход свободный.

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