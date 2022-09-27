Пьяный скутерист привлёк внимание полицейских в Плюссе

11:33, 27 сентября 2022, ПАИ

Нетрезвый водитель-рецидивист задержан в Плюссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД по Псковской области.

Так, 26 сентября около 18:00 у дома на улице Молодёжной полицейские остановили для проверки скутериста. Они определили, что 46-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В управлении напомнили, что водителям, которых повторно задержали за рулём в нетрезвом виде в течение года, грозит уголовная ответственность.