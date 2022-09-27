Пьяный скутерист привлёк внимание полицейских в Плюссе
Нетрезвый водитель-рецидивист задержан в Плюссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД по Псковской области.
Так, 26 сентября около 18:00 у дома на улице Молодёжной полицейские остановили для проверки скутериста. Они определили, что 46-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются. В управлении напомнили, что водителям, которых повторно задержали за рулём в нетрезвом виде в течение года, грозит уголовная ответственность.
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