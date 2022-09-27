Сервис для получения отсрочки от мобилизации запустят на «Госуслугах»

11:30, 27 сентября 2022, ПАИ

Сервис, через который сотрудники аккредитованных IT-компаний и операторов связи смогут подать заявление на получение отсрочки от призыва в армию при частичной мобилизации, появится на «Госуслугах», сообщает телеграм-канал «Объясняем.рф».

Условия, при которых работники могут претендовать на отсрочку:

• они должны работать в организации по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени или ненормированным рабочим днём;

• иметь соответствующее высшее образование;

• быть сотрудником аккредитованной Минцифры ИT-компании или оператора связи.

Для заполнения формы-подтверждения следует обратиться в кадровую службу. Форма запакована в архив .zip, поэтому сначала нужно её разархивировать. Данные необходимо ввести во второй столбец, затем сохранить форму в формате .csv — в кодировке UTF-8.

«Важно: вместе с формой вам пришлют файл откреплённой электронной подписи генерального директора — это значит, что он подписал документ. Без его подписи форма недействительна! Далее через портал госуслуг нужно заполнить заявление: ввести личные данные, сведения о воинском учёте, высшем образовании и работе. Затем прикрепить к заявлению два документа, о которых мы говорили выше: форму-подтверждение и файл откреплённой электронной подписи», - уточняется в сообщении.