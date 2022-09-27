Сервис для получения отсрочки от мобилизации запустят на «Госуслугах»
Сервис, через который сотрудники аккредитованных IT-компаний и операторов связи смогут подать заявление на получение отсрочки от призыва в армию при частичной мобилизации, появится на «Госуслугах», сообщает телеграм-канал «Объясняем.рф».
Условия, при которых работники могут претендовать на отсрочку:
• они должны работать в организации по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени или ненормированным рабочим днём;
• иметь соответствующее высшее образование;
• быть сотрудником аккредитованной Минцифры ИT-компании или оператора связи.
Для заполнения формы-подтверждения следует обратиться в кадровую службу. Форма запакована в архив .zip, поэтому сначала нужно её разархивировать. Данные необходимо ввести во второй столбец, затем сохранить форму в формате .csv — в кодировке UTF-8.
«Важно: вместе с формой вам пришлют файл откреплённой электронной подписи генерального директора — это значит, что он подписал документ. Без его подписи форма недействительна! Далее через портал госуслуг нужно заполнить заявление: ввести личные данные, сведения о воинском учёте, высшем образовании и работе. Затем прикрепить к заявлению два документа, о которых мы говорили выше: форму-подтверждение и файл откреплённой электронной подписи», - уточняется в сообщении.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Круглый стол «Как сберечь здоровье, занимаясь физкультурой и спортом» проходит в медиацентре ПАИ