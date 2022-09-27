«Ничем не гнушаются»: вандалы орудуют на кладбище в Острове

11:42, 27 сентября 2022, ПАИ

О фактах вандализма на кладбище сообщают жители Острова. Сообщения появились в группе «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера была на городском кладбище и была в шоке. Украли стол и скамейку из гранита», - рассказала островичка.

«У нас в прошлом году стол украли перед самой Троицей», - вспомнила другая.

«Вандалы ничем не гнушаются. С могилы сына украли две туи, посадил третью. Крадут всё: цветы, ограды, кресты. Видимо, себе подготавливают», - написал в комментариях горожанин.