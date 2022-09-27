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Происшествия

В Пскове неизвестные прокололи шины нескольких машин

Неизвестные прокололи шины нескольких автомобилей, припаркованных на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«В шиномонтаже сказали, что сегодня уже восемь машин с проколотыми колёсами прибыли. Шины проколоты или заострённой отвёрткой, или другим острым предметом», - поделилась с читателями группы псковичка. 

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