В Пскове неизвестные прокололи шины нескольких машин

11:54, 27 сентября 2022, ПАИ

Неизвестные прокололи шины нескольких автомобилей, припаркованных на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«В шиномонтаже сказали, что сегодня уже восемь машин с проколотыми колёсами прибыли. Шины проколоты или заострённой отвёрткой, или другим острым предметом», - поделилась с читателями группы псковичка.