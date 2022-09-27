Псковским болотам посвятили выпуск программы «Шесть чувств»

14:02, 27 сентября 2022, ПАИ

Съемочная группа телепередачи о путешествиях «Шесть чувств» подготовила выпуск о болотах в Полистовском заповеднике. Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Ведущие вместе с природоохранными инспекторами исследовали болотистую территорию заповедника. «Больше всего их восхитило ощущение пребывания на другой планете, организм которой дышит прямо под ногами», - отметили в Полистовье.

Сотрудники природоохранного комплекса рассказали путешественникам об особенностях местных болот. Так они узнали, что вода в болотах хоть и имеет коричневый цвет, совершенно пригодна для питья, а необычный оттенок она приобрела из-за торфа. Воздух на болоте намного чище и полезнее из-за поглощения мхом углекислого газа.

«Отдохнуть от города и провести время на природе — всегда приятно. В Псковской области можно посетить самое большое болото в Европе. Природа Полистовского заповедника сохранилась в первозданном виде, поэтому попасть сюда можно только с экскурсоводом и инспектором заповедника. Гулять по обширным топям в болотоступах и бережно прикасаться к мхам и растениям будут наши ведущие — Дима Давыдов и Маша Лобжанидзе. Но сначала им предстоит освоить местные ремёсла и побывать в доме у великого математика», - написали в официальной группе телепроекта.