Юрист рассказал, когда загранпаспорт могут признать недействительным

13:43, 08 ноября 2026, ПАИ

Если данные в загранпаспорте невозможно прочитать, документ могут признать недействительным. Об этом news.ru рассказал юрист Михаил Пирогов, комментируя жалобы россиян на миграционных офицеров в Таиланде, которые скрепляют бумаги степлером.

По закону паспорт теряет силу, когда из-за повреждений страдает сам бланк или становится невозможно установить, подлинный ли документ и что в нём написано. При этом на границе смотрят на общее состояние: мелкие проколы, не задевающие важных сведений и не мешающие сканированию, обычно претензий не вызывают, пояснил Михаил Пирогов.

Он отметил, что в Таиланде офицеры и сотрудники отелей нередко прикрепляют чеки и регистрационные бумаги прямо к страницам паспорта. После снятия скобы остаётся дырочка, которая при неаккуратном обращении легко превращается в разрыв, а высокая влажность делает бумагу более уязвимой.

Чтобы не рисковать, юрист советует твёрдо, но вежливо просить не крепить бумаги к документу. Если скоба уже стоит, лучше не дёргать её, а снять степлером-антистеплером или осторожно разогнуть с другой стороны. Сам паспорт надёжнее держать в герметичном пакете с zip-застёжкой, а не в кармане шорт – так его не испортят влага, пот и заломы.