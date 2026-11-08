«Русской славы земля»: чем двоюродная сестра Николая II помогала Пскову в Первую мировую войну

13:35, 08 ноября 2026, ПАИ

С началом Первой мировой войны, в 1914 году, Псков стал городом госпиталей. В одном из них работала княжна Мария Павловна – двоюродная сестра Николая II. Какую помощь оказывала княжна госпиталям – в новом видео из цикла «Русской славы земля», опубликованном в канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX.

«Недавно Владислав Туманов – глава администрации Псковской области в 1992–1996 годах, а сегодня руководитель регионального отделения Императорского православного палестинского общества – предложил две темы для нашего проекта «Русской Славы Земля». Первая – о чете Фан-дер-Флит, уже вышла. О второй – сегодня», – начал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Во время Первой мировой войны раненых везли эшелонами: только за один день, 15 февраля 1915 года, прибыли 1600 человек. В госпитале Красного Креста при женском епархиальном училище старшей сестрой работала великая княжна Мария Павловна – двоюродная сестра Николая II. Ей было 24 года. В маленькой комнатке при госпитале она прожила 2,5 года.

«Поначалу она с трудом выносила бесконечный вид таких страданий и увечий. Особенно на фоне бессонных ночей и тяжёлой изматывающей работы. Но вскоре уже давала наркоз, а когда врачей перестало хватать, сама проводила операции. Например, могла извлечь пулю или провести ампутацию. Зимой 1916 года раненых стало не на чем возить», – рассказал глава региона.

Их выгружали в чистом поле за три километра от госпиталя. Тогда княжна собрала старшеклассников со всех школ Пскова. Подростки переносили раненых бойцов на носилках по глубокому снегу, иногда дважды в день. Так продолжалось, пока в госпиталь не прислали машины.

Несмотря на войну и тяжёлую работу в госпитале, Псков остался для великой княжны светлым местом. «Среди древних реликвий Пскова русская история и русское православие заиграли для меня новыми красками», – писала она.

1 марта 1917 года в Псков прибыл Николай II. На следующий день он отрёкся от престола.

Мария Павловна вспоминала, что эта новость потрясла её: «Словно от меня оторвали кусок плоти». Вскоре она покинула Псков, а перед отъездом обошла любимые храмы. Позже были революция, эмиграция и мемуары, которые сегодня есть и в нашей библиотеке.

На улице Калинина до сих пор сохранилось здание того самого госпиталя.

«А ещё у нас осталось главное – готовность объединяться в тяжёлые времена, помогать фронту и СВОим, умение черпать силы и вдохновение в нашей вере и православной культуре», – подытожил глава региона.