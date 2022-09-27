Кто и как воспитывает детей в Пскове, рассказала специалист

15:49, 27 сентября 2022, ПАИ

В преддверии Дня дошкольного работника, который отмечается 27 сентября, заведующая детским садом компенсирующего вида № 32 «Чебурашка» Виолетта Кобак рассказала «АиФ-Псков», кто и как воспитывает псковских детей.

«Нашу значимость стали замечать, пришло понимание, что мы оказываем не только услуги по присмотру и уходу, но и то, что мы образовательная организация», - отметила специалист.

Как выглядит современный детский сад? Как меняются с годами родители и дети? Почему воспитатели перенесли общение в онлайн и комфортно ли им там? Подробнее об этом и многом другом можно прочитать в интервью «АиФ-Псков».