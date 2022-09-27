Вылет самолёта Москва – Псков снова перенесли
Вылет самолёта Москва – Псков вновь перенесён почти на час, ориентировочно он состоится в 12:20. Об этом сообщил директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов, передаёт официальный Telegram-канал Псковской области.
Ранее сообщалось, что утренний авиарейс Москва – Псков задерживается из-за замены воздушного судна. В первый раз вылет перенесли на 11:30.
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