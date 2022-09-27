Два псковича прошли в финал национального чемпионата «Абилимпикс»

12:30, 27 сентября 2022, ПАИ

Два участника от Псковской области прошли в финал национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по образованию.

На данный момент на соревнованиях выступили 1516 из планируемых 2448 участников. Определены 212 участников по 24 основным компетенциям, которые отправятся в Москву с 28 по 31 октября, а также 334 призера национального чемпионата по 21 дополнительной компетенции.

В финал прошли студент Псковского политехнического колледжа Роман Иванов (по компетенции «Мебельщик») и учащаяся Опочецкой коррекционной школы-интерната Софья Степанова (по компетенции «Малярное дело»).

Соревнования в очно-дистанционном формате в Псковской области завершатся 27 сентября, сегодня в них примут участие два конкурсанта по компетенциям «Администрирование баз данных» и «Швея». Всего в регионе в рамках подготовительного этапа национального чемпионата «Абилимпикс» по 16 компетенциям выступят 22 участника.