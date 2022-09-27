Программу «Пряник, прялка и птица Сирин» подготовили для псковичей

13:49, 27 сентября 2022, ПАИ

Программа «Пряник, прялка и птица Сирин» пройдет в Центральной городской библиотеке в Пскове 30 сентября в 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Участниками программы станут основательница мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова и псковский мастер по художественному оформлению ткани Владислав Семенов.

Будут представлены выставки художественных изделий, пройдет мастер-класс по набойке от Владислава Семенова и состоится показ короткометражного фильма «Деревня Брод. Изборско-Мальская долина» от Татьяны Мусатовой.

Сегодня имя Татьяны Мусатовой внесено в пряничную летопись России как изобретателя нового способа покрытия пряников, который называют «мусатовской глазурью». Пряники экспонируются во многих музеях России и на международных выставках. Они признаны лучшими сувенирными пряниками России в 2019 году, лучшими сувенирами «Серебряного ожерелья России» и лучшими ганзейскими сувенирами.

Владислав Семенов 10 лет занимается набойкой - одним из самых древних видов росписи ткани, особенность которого заключается в том, что рисунок на ткани выполняется при помощи печати штампом. Он является участником российских и международных конкурсов. В 2022 году стал призером российского конкурса «Русь мастеровая» в Москве. Опыт Владислава Семенова по воссозданию набойки зафиксирован в областном реестре объектов нематериального культурного наследия как «Техника и орнамент псковской ручной набойки».