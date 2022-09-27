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Культура

Выставка «История мундира» откроется в музее-усадьбе С. В. Ковалевской

Фото: пресс-служба музея

Открытие выставки «История мундира» состоится в главном доме мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской 30 сентября в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея. 

На выставке будут представлены мундиры, знаки отличия, предметы военного быта, военно-историческая миниатюра, книги из фондов Псковского музея-заповедника и частных коллекций великолукских краеведов Вячеслава Сизова и Игоря Буйко.

Имение Полибино принадлежало генерал-лейтенанту артиллерии Василию Корвин-Круковскому, отцу Софьи Ковалевской, который находился на военной службе с 1817 года. Выйдя в отставку, он приехал в 1858 году вместе с семьей в Полибино, где прожил до 1875 года. Генералом от инфантерии был дед Софьи Васильевны – Федор Шуберт. Он находился на военной службе с 15 лет. За время службы был награжден многими российскими и иностранными орденами. Был начальником Военно-топографического депо Главного штаба, организатором и директором Корпуса военных топографов при Генеральном штабе. Непосредственно самим Шубертом и под его руководством было издано немало карт, представляющих интерес и в настоящее время.

Выставка будет работать до 9 декабря в музее-усадьбе С. В. Ковалевской (Великолукский район, деревня Полибино). Телефон для справок: +78115329523.

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