Насмерть сбивший пешехода водитель автобуса осуждён в Пскове

13:31, 27 сентября 2022, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Пскова, который, управляя автобусом, насмерть сбил пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов региона.

10 ноября прошлого года подсудимый, управляя автобусом и двигаясь по улице Яна Фабрициуса в городе Пскове со скоростью не более пяти километров в час, «несвоевременно обнаружил опасность в лице пешехода, ступившего на проезжую часть». В результате наезда женщина получила травмы и скончалась на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным согласно части 3 статьи 264 УК РФ (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). «С учетом наличия по делу исключительных обстоятельств, выразившихся в полном возмещении ущерба, поведении водителя после ДТП, положительных данных о личности подсудимого, позиции потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, назначил наказание с учетом статьи 64 УК РФ в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев», - говорится в сообщении.