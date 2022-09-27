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Общество

Выставка «Серебряное ожерелье России» представлена в Пскове

Торжественное открытие выставки, посвященной 10-летию проекта «Серебряное ожерелье России», прошло в Пскове 27 сентября в 11:00, передает корреспондет Псковского агентства информации.

9 сентября проекту исполнилось 10 лет. «Серебряное ожерелье» объединяет 11 субъектов, входящих в состав СЗФО: Псковскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую, Ленинградскую области, Санкт-Петербург, Республику Карелию, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

«За десять лет реализации проекта «Серебряное ожерелье России» многое сделано, в округе расширилась сеть туристских маршрутов, к культурно-историческим экскурсионным программам добавляются новые точки притяжения», — подчеркнула заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

В период с 27 сентября 2022 года по 1 марта 2023-го жители и гости Псковской области смогут познакомиться с основными достопримечательностями регионов «Серебряного ожерелья», узнать об истории и культуре регионов и насладиться прекрасными видами Северо-Запада России.

Напомним, что «Серебряное ожерелье России» — межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Торжественное открытие «Серебряное ожерелье России» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное открытие «Серебряное ожерелье России» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное открытие «Серебряное ожерелье России» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное открытие «Серебряное ожерелье России» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное открытие «Серебряное ожерелье России» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное открытие «Серебряное ожерелье России» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное открытие «Серебряное ожерелье России» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное открытие «Серебряное ожерелье России» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное открытие «Серебряное ожерелье России» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ

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