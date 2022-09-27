Росприроднадзор разбирается со стихийной свалкой в псковской деревне

14:24, 27 сентября 2022, ПАИ

Выездное обследование несанкционированной свалки в деревне Серебрянник Псковской области провёл Росприроднадзор по СЗФО. Об этом Псковскому агентству иформации сообщили в пресс-службе ведомства.

В управление поступило обращение гражданина о возможном нарушении закона в области обращения с отходам вблизи деревни Серебрянник. Государственный инспекктор и экспертная лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» провели выездное обследование. В итоге на земельном участке площадью приблизительно 1,3 гектара они обнаружили строительные отходы и бытовой мусор. По предварительным данным, свалка находится на участке, государственная собственность на который не разграничена.

«Лаборатория отобрала отходы для определения компонентного состава и класса опасности. Также исследуют пробы почвы на содержание марганца, цинка, меди, свинца, кадмия, мышьяка, никеля, нефтепродуктов и других веществ, - уточняется в сообщении. - По результатам обследования будет принято процессуальное решение».