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Общество

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении поправки в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами.

Согласно закону, в случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта о прохождении военной службы действие трудового договора, заключенного между ним и работодателем, приостанавливается на период прохождения работником военной службы. Данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, сообщает «Интерфакс».

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место работы (должность), указывается в принятых поправках.

В это время работодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника по указанному месту работы.

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия данного соглашения не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок.

На период приостановления действия трудового договора в отношении работника сохраняются социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до начала указанного периода.

Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости), говорится в законе.

Предусмотрены дополнительные гарантии также для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев - их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

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