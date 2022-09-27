Патриарх Кирилл предупредил мир о возможности глобальной катастрофы

15:32, 27 сентября 2022, ПАИ

Современный мир проходит через такие испытания, которые могут закончиться для него глобальной катастрофой. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.

«Еще и еще раз выражаю надежды, что молитва церкви приведет нас всех к прочному, справедливому миру. Как на просторах Святой Руси, так и вообще в мире, который сегодня тоже проходит через опасные испытания, могущие закончиться катастрофой», - сказал патриарх, обращаясь к верующим, передаёт ТАСС.

По его словам, сегодня общий долг верующих перед Богом - молиться о прекращении «междоусобной брани» на Украине и «делать все, чтобы восстановились братские отношения двух частей единой Руси».

Предстоятель РПЦ признал, что то, что сегодня происходит на землях исторической Руси, «омрачает сердца многих». «Не буду говорить о себе, но с этими мыслями и с этим страданием и ложусь, и встаю, и провожу весь день. Потому что являюсь не только патриархом Московским, но и «всея Руси», - поделился первоиерарх РПЦ.