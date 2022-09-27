Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Патриарх Кирилл предупредил мир о возможности глобальной катастрофы

Современный мир проходит через такие испытания, которые могут закончиться для него глобальной катастрофой. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.

«Еще и еще раз выражаю надежды, что молитва церкви приведет нас всех к прочному, справедливому миру. Как на просторах Святой Руси, так и вообще в мире, который сегодня тоже проходит через опасные испытания, могущие закончиться катастрофой», - сказал патриарх, обращаясь к верующим, передаёт ТАСС.

По его словам, сегодня общий долг верующих перед Богом - молиться о прекращении «междоусобной брани» на Украине и «делать все, чтобы восстановились братские отношения двух частей единой Руси».

Предстоятель РПЦ признал, что то, что сегодня происходит на землях исторической Руси, «омрачает сердца многих». «Не буду говорить о себе, но с этими мыслями и с этим страданием и ложусь, и встаю, и провожу весь день. Потому что являюсь не только патриархом Московским, но и «всея Руси», - поделился первоиерарх РПЦ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 сентября 2022

Нужно ли делать УЗИ новорождённым, объяснили псковские медики
27 сентября 2022

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 15%
27 сентября 2022

Скончался известный певец Борис Моисеев
27 сентября 2022

Услугу «Антиповестка» предлагают псковичам мошенники
27 сентября 2022

Новый светофор установлен на Крестовском шоссе в Пскове

27 сентября 2022

Стало известно, куда псковичи ездили отдыхать в прошлом году

27 сентября 2022

Не платить кредиты во время службы смогут мобилизованные россияне
27 сентября 2022

Мероприятия в память о Валентине Курбатове пройдут в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...